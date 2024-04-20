Аграрии 26 районов Татарстана приступили к севу рапса, ячменя и пшеницы

В 26 районах Татарстана стартовал сев рапса, ячменя и пшеницы. Площадь ярового сева в этом году составляет 1,8 млн га. Показатели по посевной приближаются к 1% от плана (14,7 тысячи га). Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минсельхозапрода республики Марат Зяббаров.

Совещание в режиме ВКС со всеми районами провел Раис РТ Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По словам Зяббарова, во всех районах сейчас ведутся работы по подкормке и боронованию посевов. Процент выполнения по ним превысил половину и составляет 54%. Подкормлено 145 тыс. гектаров многолетних трав и 287 тыс. га озимых культур.

Боронование завершено на 384 тыс. га площадей, или 14% от плана.