Аграрии 22 районов Татарстана представят продукцию на субботних ярмарках в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

​​​​​​В Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут купить продукты по ценам ниже розничных на 15%. Всего на казанских площадках овощи, мясо и другие товары представят 22 района и 19 организаций АПК Татарстана, передает пресс-служба мэрии.

Торговля развернется с 6 часов утра на множестве площадок в каждом районе города: Авиастроительном (Дементьева, 7 и Ленинградская, 27), Вахитовском (Татарстан, 53; Чехова, 2), Кировском (Батыршина, 20; Краснококшайская, 150/2 и Революционная, 12), Ново-Савиновском (Лаврентьева, 10 и пр. Х.Ямашева, 71а), Приволжском (Зорге, 66 и Фучика, 64), Советском (Аграрная, 2 и Липатова, 7).

В жилом районе Салават купере ярмарку организуют на парковке ТЦ по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

Кроме того, в воскресенье торговые площадки будут открыты по просьбе жителей на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева.

На площадках регулярно проверяют ветеринарно-санитарные условия, обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Более подробно можно узнать по телефону горячей линии +7(843)223-27-72 (доб. 84331).