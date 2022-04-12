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Ру Тат
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Сельское хозяйство
12 апреля 2022  19:01

Аграрии 11 районов Татарстана приступили к весенне-полевым работам

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Аграрии Татарстана приступили к весенне-полевым работам. В 11 районах республики началась подкормка многолетних трав, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«К подкормке многолетних трав приступили Азнакаевский, Бугульминский, Буинский, Сармановский, Лениногорский, Аксубаевский, Ютазинский, Заинский, Алькеевский, Спасский и Алексеевский районы», – отметили в министерстве.

Посевные площади в Татарстане составят 2,7 млн гектаров, что на уровне прошлого года. В том числе зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 1,6 млн гектаров, техническими культурами – 375 тыс. гектаров, кормовыми – 761 тыс. гектаров.

Площади картофеля и овощей увеличатся на 10% и составят 6,6 тыс. гектаров.

#весенне-полевые работы
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