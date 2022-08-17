Аграриев Татарстана приглашают поучиться в «Школе фермера»

В Татарстане начался конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера». Обучение будет организовано по двум направлениям — «Птицеводство» и «Скотоводство», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В бесплатной образовательной программе могут принять участие начинающие фермеры, заинтересованные в получении профессиональных знаний об агробизнесе. Это могут быть главы крестьянско-фермерских хозяйств и владельцы личных подсобных хозяйств», — уточнили в министерстве.

Заявки на участие в школе принимаются до 29 августа. Участник должен представить один конкурсный проект, материалы затем рассмотрит экспертное жюри.

Победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» с выдачей диплома для получения грантовой поддержки.

Обучение начнется 20 сентября. Для начинающих фермеров подготовлены теоретические занятия и выездные практические мастер-классы.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.