Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Агнесса, Аристарх и Радая вошли в топ редких имен для детей в Казани
За прошлую неделю в Казани родилось 317 детей. Из них 160 мальчиков и 157 девочек, сообщает мэрия столицы РТ.
Самый крупный ребенок, родившийся в период с 30 октября по 5 ноября, весил 4530 граммов, а самый маленький — 2150.
Традиционно Управление ЗАГС Казани подготовило топ наиболее популярных и, наоборот, редких имен новорожденных. Так, чаще всего на прошлой неделе горожане называли детей Марком, Радмиром и Александром, Ралиной, Амелией и Саминой. Среди редких встречались Аристарх, Радим, Натан и Каюм, Эммелина, Радая, Эмма, Эйва, Николь и Агнесса.
За прошедшие семь дней в городе поженились 153 пары.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»