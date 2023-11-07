Агнесса, Аристарх и Радая вошли в топ редких имен для детей в Казани

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За прошлую неделю в Казани родилось 317 детей. Из них 160 мальчиков и 157 девочек, сообщает мэрия столицы РТ.

Самый крупный ребенок, родившийся в период с 30 октября по 5 ноября, весил 4530 граммов, а самый маленький — 2150.

Традиционно Управление ЗАГС Казани подготовило топ наиболее популярных и, наоборот, редких имен новорожденных. Так, чаще всего на прошлой неделе горожане называли детей Марком, Радмиром и Александром, Ралиной, Амелией и Саминой. Среди редких встречались Аристарх, Радим, Натан и Каюм, Эммелина, Радая, Эмма, Эйва, Николь и Агнесса.

За прошедшие семь дней в городе поженились 153 пары.