Аглиуллин предложил включить в оборот или ликвидировать заброшенную недвижимость

Проблема вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости который год не теряет актуальности в Татарстане. Об этом заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Инвентаризация проводится ежегодно. Постоянно с коллегами работаем над списанием или перераспределением, привлекаем все заинтересованные ведомства. Несмотря на положительную динамику, количество неиспользуемых объектов остается значительным», – сказал Аглиуллин.

По его словам, на ситуацию влияет масштабное новое строительство новых объектов и неудовлетворительное состояние освобождаемых, а также высокая стоимость ремонтных работ.

«Свободной земли в крупных городах все меньше, поэтому важно рассмотреть возможность перепрофилирования старых комплексов. Призываем коллег при формировании программы капвложений и разработке мастер-планов обязательно учитывать результаты инвентаризации», – добавил министр.

Он также обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову с предложением утвердить на уровне республики и во всех муниципальных образованиях трехлетнюю программу обязательного вовлечения в оборот либо ликвидации каждого неиспользуемого объекта.