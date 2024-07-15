Аглиуллин рассказал, как решат проблему кадров в подшефных Татарстану городах

фото: Алина Абржина, специалист по работе с молодежью "Республиканского центра Студенческих трудовых отрядов" РТ

Зампремьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин посетил штаб Республиканского центра студенческих трудовых отрядов (РЦСТО). По итогам встречи между РЦСТО и Луганским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» было заключено соглашение о сотрудничестве.

В качестве приоритетного направления совместной работы было определено формирование студенческих отрядов для проведения работ по восстановлению социальных объектов Лисичанска и Рубежного в 2025-2026 годах.

По словам Аглиуллина, в первую очередь силы студотрядов будут направлены на работу с медицинскими учреждениями, школами и детскими садами. Также наладят обмен профессиональными кадрами, тем самым повысят квалификацию участников студенческих отрядов и, будет частично решена проблема кадрового голода в подшефных Татарстану городах ЛНР.

Кроме того, среди участников студотрядов проведут профессиональное обучение по наиболее востребованным рабочим специальностям, совместно с представителями студенческих отрядов РТ организуют акцию «Мирный десант» на территории ЛНР.

Также для ребят из студотрядов представители «КАМАЗа» и ОЭЗ «АЛАБУГА» проведут дни карьеры и профессионального ориентирования - этим летом в Татарстане свой первый трудовой опыт получат 52 участника студотрядов из ЛНР - 25 человек на Всероссийском трудовом производственном проекте «Камаз» и 27 на предприятиях ОЭЗ «АЛАБУГА».