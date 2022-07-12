Аглиуллин: Проведение комплексных кадастровых работ сократит количество земельных споров

В Татарстане начали проводить комплексные кадастровые работы, которые позволят сократить количество земельных споров и устранить имеющиеся ошибки. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.

«В отличие от обычных кадастровых работ комплексные проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов. Это позволяет сократить количество земельных споров и устранить имеющиеся ошибки», — объяснил министр.

Аглиуллин также добавил, что подобные работы проводятся в Татарстане впервые и на их реализацию из федерального и республиканского бюджетов направлено почти 10 млн рублей. Спикер также подчеркнул, что в следующем году работы продолжатся и на них будет выделено свыше 12 млн рублей.