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Ру Тат
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Экономика
12 июля 2022  11:27
Александр Хевронин

Аглиуллин: Проведение комплексных кадастровых работ сократит количество земельных споров

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В Татарстане начали проводить комплексные кадастровые работы, которые позволят сократить количество земельных споров и устранить имеющиеся ошибки. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.

«В отличие от обычных кадастровых работ комплексные проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов. Это позволяет сократить количество земельных споров и устранить имеющиеся ошибки», — объяснил министр.

Аглиуллин также добавил, что подобные работы проводятся в Татарстане впервые и на их реализацию из федерального и республиканского бюджетов направлено почти 10 млн рублей. Спикер также подчеркнул, что в следующем году работы продолжатся и на них будет выделено свыше 12 млн рублей.

#фаниль аглиуллин #министерство земельных и имущественных отношений РТ #Татарстан #кабмин рт
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