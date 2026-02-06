Аглиуллин на коллегии Минземимущества РТ заявил о выполнении плана по доходам

Доходы консолидированного бюджета Татарстана от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 2025 год составили 19,6 млрд рублей. Из них 11,3 млрд поступило в республиканский бюджет, 8,3 млрд рублей – в местные бюджеты. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на итоговой коллегии ведомства.

«План по доходам выполнен. Сегодня мобилизация резервов поступлений в консолидированный бюджет республики приобретает особую актуальность», – добавил министр.

В то же время в республике сохраняется задолженность по арендным платежам в бюджеты муниципальных образований. Несмотря на то, что за 5 лет задолженность снижена на 44%, в прошлом году она возросла более чем на 17 млн рублей и составила 228 млн.

«Причина роста – выявленная задолженность в Тукаевском муниципальном районе в размере более 33 млн рублей», – добавил Аглиуллин.

При этом министр отметил Актанышский, Сабинский и Черемшанский районы, в которых задолженность арендаторов отсутствует.