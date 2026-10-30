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Экономика 30 октября 2026 13:30

Аглиуллин: «Цифра – это главный союзник антикоррупционной политики»

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Цифровая трансформация для Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана – это не просто IT-проект, а форма профилактики коррупции. Об этом заявил глава ведомства Фаниль Аглиуллин на полях международного форума Kazan Digital Week.

«Цифра – это главный союзник антикоррупционной политики. Там, где решение принимает человек, есть пространство для усмотрения. Там, где решение фиксирует система, остается только цифровой след», – заявил министр.

Он пояснил, что цифровая система работает по заранее заданным правилам, устраняя усмотрение и делая каждую операцию производимой и, соответственно, проверяемой.

#Kazan Digital Week #Фаниль Аглиуллин #антикоррупция
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