Аглиуллин: «Цифра – это главный союзник антикоррупционной политики»

Цифровая трансформация для Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана – это не просто IT-проект, а форма профилактики коррупции. Об этом заявил глава ведомства Фаниль Аглиуллин на полях международного форума Kazan Digital Week.

«Цифра – это главный союзник антикоррупционной политики. Там, где решение принимает человек, есть пространство для усмотрения. Там, где решение фиксирует система, остается только цифровой след», – заявил министр.

Он пояснил, что цифровая система работает по заранее заданным правилам, устраняя усмотрение и делая каждую операцию производимой и, соответственно, проверяемой.