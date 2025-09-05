Юрист объяснил, что грозит Аглае Тарасовой за хранение наркотиков

Актрису Аглаю Тарасову может ждать до пяти лет тюрьмы за хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист Илья Ремесло.

Ранее сообщалось, что у актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово. По некоторым данным, ее задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри.

«Все будет зависеть от количества вещества, с которым ее задержали. Если объем незначительный, то тогда ее ждет административная ответственность: штраф или арест. Если размер вещества значительный, то тогда – уголовная ответственность по статье 228 УК РФ за хранение без цели сбыта. По ней предусмотрено до 5 лет лишения свободы, если без каких-либо отягчающих обстоятельств», – сказал собеседник агентства.

Если Тарасовой предъявят обвинение в контрабанде наркотических средств, то, согласно статье 229.1 УК РФ, ей может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.