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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2025 10:47

Агенты Гонсалвеса сообщили «Фламенго» о предложении ЦСКА

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Агенты Гонсалвеса сообщили «Фламенго» о предложении ЦСКА
Фото: flamengo.com.br

Футбольный клуб ЦСКА сделает официальное предложение «Фламенго» о покупке 19-летнего форварда Матеуса Гонсалвеса. Представители футболиста уведомили руководство бразильского клуба, что «красно-синие» сделают официальное предложение по игроку. Об этом написал на своей странице инсайдер Вене Касагранде в микроблоге Х.

Форвард играет за «Фламенго» с января 2023 года. На взрослом уровне он принял участие в 53 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

#пфк цска
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