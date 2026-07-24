Агенты Данило заявили, что «Ботафого» готов продать игрока только «Зениту»
Стало известно, что агенты бразильского полузащитника «Ботафого» Данило хотели осуществить трансфер игрока в «Палмейрас». Однако сам клуб готов продать футболиста только в питерский «Зенит».
Об этом рассказал журналист Вене Касагранде в своих социальных сетях.
Добавим, что ранее сообщалось о готовности российского клуба заплатить за трансфер полузащитника более € 20 млн, которые указаны в контракте в качестве отступных. Но владелец «Ботафого» Джон Текстор заявил, что сумма отступных за Данило составляет € 200 млн.
Добавим, Данило – 25 лет.