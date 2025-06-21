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На главную ТИ-Спорт 21 июня 2025 20:03

Агенты Даку предложили «Динамо» подписать албанца

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Агенты Даку предложили «Динамо» подписать албанца
Фото: rubin-kazan.ru

Агенты форварда «Рубина» Мирлинда Даку связались с представителями московского «Динамо» по вопросу подписания албанца. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Поскольку «бело-голубые» все еще не договорились с «Крыльями Советов» по переходу форварда Ивана Сергеева, в Москве рассматривают вариант с приобретением Даку. Решение по Мирлинду будет принято в ближайшее время, сообщает источник.

Напомним, ранее «Зенит» вел переговоры с Даку. Сделка сорвалась, поскольку, как сообщало его окружение, стороны не сошлись в финансовом вопросе.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за казанский клуб в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.

#фк динамо #премьер-лига #спорт #футбол #фк рубин #Мирлинд Даку
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