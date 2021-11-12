Агентство «Татмедиа» подвело итоги двух журналистских конкурсов

Фото: Рамиль Гали

Сегодня в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» состоялась церемония награждения победителей сразу двух республиканских конкурсов: на лучшее освещение темы межэтнических и межконфессиональных отношений и на лучшее освещение антитеррористической тематики.

«Конкурсы проводились независимо друг от друга. Причем в обоих соревновались одни и те же редакции и авторы. Значит, у нас сформировались серьезные команды, способные писать на глубокие темы», — прокомментировал событие заместитель руководителя РА «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Фото: © Рамиль Гали

Конкурс на лучшее освещение в СМИ Татарстана темы межэтнических и межконфессиональных отношений проводился по нескольким номинациям.

В категории «Лучший медиапроект в средствах массовой информации, направленный на освещение Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан» победителем признана редакция газеты «Ватаным Татарстан».

В номинации «Лучший материал в средствах массовой информации на тему межэтнических и межконфессиональных отношений» победила журналист газеты «Казанские ведомости» Ольга Иванычева.

В категории же «Лучшее освещение темы популяризации роли семейных ценностей в сохранении языков, культур, традиций и обычаев народов, населяющих Республику Татарстан» награждена редакция газеты «Кайбицкие зори».

Всего на участие в конкурсе поступило 77 заявок и 667 работ. Общий призовой фонд творческого соревнования составил 510 тыс. рублей.

Фото: © Рамиль Гали

На конкурс на лучшее освещение антитеррористической тематики в средствах массовой информации Республики Татарстан также принимались работы по нескольким номинациям.

В категории «За активное освещение в средствах массовой информации антитеррористической тематики» победила редакция газеты «Аргументы и факты — Регион (Татарстан)».

В номинации «За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» отмечен сотрудник телекомпании «НТР» Александр Комаров.

Создателем «Лучшего интервью в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» признана редакция газеты «Ватаным Татарстан».

Общий призовой фонд конкурса составил 155 тыс. рублей, всего было принято 109 работ.

«Вопросы были затронуты очень сложные. Чтобы работать с ними, нужно быть настоящим профессионалом своего дела», — подчеркнул Миргалимов.

Журналистские состязания проводились в рамках государственных программ «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014–2025 годы».