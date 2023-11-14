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Агентство «Татмедиа» передало татарстанские газеты и журналы солдатам-срочникам
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» передало военному комиссариату газеты и журналы для татарстанских солдат, которые отправятся на срочную службу на Дальний Восток.
Военнослужащим передали республиканские газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», а также ряд городских и районных газет. Кроме того, солдатам отправлены журналы «Татарстан», «Казань», «Мирас», «Идел», «Казан утлары», «Чаян», конверты и необходимые канцелярские принадлежности.
Республиканское агентство «Татмедиа» оказывает подобную поддержку и бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Так, с начала года «Татмедиа» передало для татарстанских военнослужащих 13 670 экземпляров газет и 1750 журналов.
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