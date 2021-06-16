Агентство «Татмедиа» научит национально-культурные центры быть интересными для СМИ

Агентство «Татмедиа» заявило о готовности организовать семинар для национально-культурных центров республики. «Если посчитаете нужным, мы можем вас научить писать пресс-релизы, подготовить презентации», — предложил заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.

На заседании, посвященной мероприятиям в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в 2014-2023 годах» и Года родных языков и народного единства, обсудили возможности освещения этих мероприятий в средствах массовой информации.

На заседание в Доме дружбы народов также были приглашены руководители национально-культурных центров РТ. Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Аппарата Президента РТ — руководителя департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александра Терентьева.

«Мы отлично проводим разные мероприятия. А журналистов заинтересовать не получается. Чем вкуснее пресс-релиз национальных автономий и общественных организаций, чем интереснее там все описывается, тем больше шансов у мероприятия быть освещенным в газетах и электронных СМИ», — сказал Александр Терентьев.

«Этот семинар надо провести. Вы считаете, что какое-то мероприятие прошло на высоком уровне. А информации вышло мало. Если СМИ осветили мероприятие — значит, ваше мероприятие состоялось, а уж если нигде не освещено — о нем знают только участники», — заключил он.

По словам Ильдара Миргалимова, за пять месяцев 2021 года на страницах газет и журналов агентства увидели свет более 13 тысяч материалов на тему национальной политики. Это в пять раз больше аналогичного периода прошлого года.