Агентство «Татмедиа» наградило победителей конкурса СМИ по антитеррористической тематике

В Казани сегодня подвели итоги и наградили победителей двух конкурсов – на лучшее освещение антитеррористической тематики в СМИ и лучший проект, связанный с просветительской работой по противодействию распространению идеологии терроризма. Организатором конкурсов выступило Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«В этом году на конкурс на лучшее освещение антитеррористической тематики в средствах массовой информации Татарстана подано 27 заявок, поступило 137 работ, что больше, чем в прошлом году», – сказал на церемонии награждения руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Он отметил, что второй конкурс – на лучший проект по информационно-просветительской работе с населением по противодействию распространения идеологии терроризма в муниципальных районах и городских округах республики – проводится впервые. В нем приняли участие 16 районов и два города, было подано 27 заявок и 34 работы, уточнил Салимгараев.

Заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета безопасности РТ – руководитель Аппарата антитеррористической комиссии РТ Ильдар Галиев добавил, что тематика конкурсов непростая, но очень важная.

«Здесь тонкие нюансы и особенности, потому что недостаточно просто рассказать, что плохо, а что хорошо. Это последовательная, долгая и кропотливая работа. Важны не только разъяснения, но и чувства, состояние. Результатом информирования, просветительской работы должно стать понимание, что человек может повлиять на обстоятельства. И тогда у него меньше вероятности перейти к насильственным действиям», – подчеркнул он.

Конкурс на лучшее освещение антитеррористической тематики был проведен в трех номинациях. В категории «За активное освещение в средствах массовой информации антитеррористической тематики» победителем стала газета «Кайбицкие зори». Первое место в номинации «За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» занял Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», второе – Чулпан Гарифуллина из газеты «Ватаным Татарстан.

В номинации «Лучшее интервью в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» победил общественный помощник антитеррористической комиссии РТ Дидар Оразов, на втором месте – «Бугульминская газета».

В конкурсе на лучший проект по информационно-просветительской работе с населением первое место досталось Екатерине Сметаниной из Зеленодольского района, второе – Людмиле Никифоровой из Лаишевского района и третье – Наталья Кошкина из Набережных Челнов.