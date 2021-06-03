Агентство инвестиций Беларуси: АИР РТ — одно из лучших по поиску новых форм работы

Белорусские коллеги признали Агентство инвестиционного развития РТ одним из лучших в стране. Об этом на Петербургском международном форуме рассказал директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Дмитрий Красовский.

«По нашему мнению, татарстанское агентство [инвестиционного развития] — одно из лучших в плане активностей, поиска новых форм работы, продвижения имиджа региона по привлечению инвесторов и нам хотелось бы у них чему-то научиться», — сказал Красовский.

Сегодня Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь и АИР РТ — неконкурентные партнеры несмотря на схожее направление деятельности. Оба агентства работают в рамках программ развития собственных стран и регионов, при этом являются единым окном для инвесторов на своей территории.

«Есть инвесторы из третьих стран, готовые инвестировать в проекты, которые связывают два региона вместе», — отметил спикер.

Агентство Беларуси оказывает услуги иностранным инвесторам и инвесторам других регионов, которые не знают особенностей местных рынков и могут нуждаться в помощи и подсказках по оптимальной локализации проектов и структурированию сделок.

«У нас очень хорошие связи с Татарстаном. Например, в Белоруссии работает компания с казанскими корнями, которая занимается развитием индустрии отдыха и развлечений в наших городах», — поделился директор агентства.

Недавно Беларусь посетила сборная Татарстана по гольфу, они пригласили белорусских коллег приехать с ответным визитом в Казань.