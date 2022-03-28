Агентство Fitch отозвало рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило об отзыве рейтингов России. Об этом со ссылкой на пресс-службу агентства сообщает РИА Новости.

Причиной такого шага послужило ужесточение антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине.

15 марта ЕС ввел запрет на присвоение кредитных рейтингов юрлицам, организациям и органам из России. Ранее по данной причине уже были отозваны рейтинги российских компаний.

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля после обращения глав ДНР и ЛНР к российским властям. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, главная цель ВС страны — защитить мирное население, страдающее от агрессии киевского режима.