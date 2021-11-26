Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Рейтинг агентства был составлен на основе рыночных позиций банка, качества активов, достаточности капитала и консервативной оценки корпоративного управления. Также, по мнению аналитиков, позитивное влияние оказывает высокая вероятность оказания поддержки банку со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть».

Кроме того, эксперты позитивно оценивают завершение новым топ-менеджментом этапа работы с потенциально проблемными кредитами и переходом к формированию нового кредитного портфеля банка с целью повышения операционной эффективности. Так, розничный кредитный портфель уже увеличился примерно на 17%. При этом наращивание объемов соответствует стратегическим целям развития банка.

«Подтверждение рейтинга независимого агентства „Эксперт РА“ говорит об устойчивости и надежности Банка ЗЕНИТ. В рамках нашей стратегии развития мы продолжаем совершенствовать процессы во всех сегментах бизнеса и укреплять позиции в ключевых регионах присутствия», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.