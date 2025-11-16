news_header_top
Агентство Барабанова не подтвердило слухи о расставании «Ак Барса» с хоккеистом

Агентство «Winners» представляющее интересы нападающего Александра Барабанова опровергло слухи о расставании игрока с казанским «Ак Барсом». Об этом хоккейное бюро сообщило у себя в официальном телеграм-канале.

«Информация о том, что «Ак Барс» рассматривает варианты расставания с Александром Барабановым, не соответствует действительности.

Александр — игрок клуба, полностью вовлечённый в процесс и продолжающий выполнять свои контрактные обязательства. Никаких переговоров о расторжении или обмене не ведётся», – написано в сообщении агентства.

Также «Winners» в конце обратилось к представителям прессы с просьбой не опираться на не проверенные источники и соответственно не распространять слухи.

Александр Барабанов пополнил «Ак Барс» перед сезоном-2024/25. Контракт между 31-летним форвардом и клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Со старта текущего чемпионата на счету Барабанова 16 (2+14) очков в 26 проведенных играх.

