Агентство Барабанова не подтвердило слухи о расставании «Ак Барса» с хоккеистом
Агентство «Winners» представляющее интересы нападающего Александра Барабанова опровергло слухи о расставании игрока с казанским «Ак Барсом». Об этом хоккейное бюро сообщило у себя в официальном телеграм-канале.
«Информация о том, что «Ак Барс» рассматривает варианты расставания с Александром Барабановым, не соответствует действительности.
Александр — игрок клуба, полностью вовлечённый в процесс и продолжающий выполнять свои контрактные обязательства. Никаких переговоров о расторжении или обмене не ведётся», – написано в сообщении агентства.
Также «Winners» в конце обратилось к представителям прессы с просьбой не опираться на не проверенные источники и соответственно не распространять слухи.
Александр Барабанов пополнил «Ак Барс» перед сезоном-2024/25. Контракт между 31-летним форвардом и клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.
Со старта текущего чемпионата на счету Барабанова 16 (2+14) очков в 26 проведенных играх.