Агентство АКРА повысило рейтинг Совкомбанка до уровня AA(RU) с прогнозом «стабильный»

Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.



Совкомбанк устойчив к рискам, связанным с его динамичным развитием, благодаря сильной бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений.



Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются сильный бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.



Совкомбанк выделяется своей универсальностью, занимая крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА также положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.



Адекватная оценка риск-профиля банка обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.

Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности.

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