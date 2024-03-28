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Агентство АКРА повысило рейтинг Совкомбанка до уровня AA(RU) с прогнозом «стабильный»
Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.
Совкомбанк устойчив к рискам, связанным с его динамичным развитием, благодаря сильной бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений.
Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются сильный бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.
Совкомбанк выделяется своей универсальностью, занимая крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА также положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.
Адекватная оценка риск-профиля банка обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.
Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности.
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