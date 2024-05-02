news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 2 мая 2024 12:38

Агента СБУ приговорили к 11 годам колонии за шпионаж на украинскую разведку

Скопировать ссылку

В Крыму суд приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал СБУ данные о Вооруженных силах РФ в Запорожской области, передает ТАСС.

По данным агентства, мужчина собирал информацию «о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов». Обнаружены и задокументированы подтверждающие это материалы.

Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Шпионаж» и назначил ему 11 лет колонии.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2