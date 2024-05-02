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Агента СБУ приговорили к 11 годам колонии за шпионаж на украинскую разведку
В Крыму суд приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал СБУ данные о Вооруженных силах РФ в Запорожской области, передает ТАСС.
По данным агентства, мужчина собирал информацию «о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов». Обнаружены и задокументированы подтверждающие это материалы.
Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Шпионаж» и назначил ему 11 лет колонии.
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