Агент Виталия Кравцова отреагировал на слухи о конфликте хоккеиста с Бенуа Гру

Фото: hctraktor.org

Агент нападающего Виталия Кравцова Юрий Николаев отреагировал на появившиеся слухи в СМИ о конфликте хоккеиста с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру.

«Вопреки появившимся слухам хочу заявить, что мы в спокойном режиме ведем переговоры с «Трактором» о заключении нового контракта с нападающим Виталием Кравцовым. Мы постоянно на связи с руководством клуба. Никаких конфликтов с главным тренером челябинцев, как пишут в желтых изданиях, у Виталия не было и нет», –цитирует Николаева «Чемпионат».

Напомним, сегодня в телеграм-канале журналистки Дарьи Тубольцевой появилась информация, что Кравцов не желает подписывать новый двухлетний контракт с «Трактором» из-за Бенуа Гру, а сам форвард хочет присоединиться к «Ак Барсу», которым руководит Анвар Гатиятулин.