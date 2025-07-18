Агент Угальде подтвердил интерес «ПСЖ» к костариканцу

Фото: spartak.com

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, высказался об интересе «ПСЖ» к костариканцу.

«"ПСЖ" был одним из клубов, с которым у нас были очень серьезные переговоры. Это был один из многих клубов. Дело в том, что 20 миллионов евро в условиях финансового фэйр-плей и ситуации с Россией, о которой мы знали, немного ограничивает круг команд. Но "ПСЖ" — одна из тех, у которой есть зелёный свет для переговоров с Россией, как и у "Фейеноорда"», – сказал Морсинк Estadio TD+.

Напомним, в минувшем сезоне Угальде отыграл 29 матчей в РПЛ за «красно-белых», где забил 17 мячей и отдал три передачи. Таким образом, Манфред стал лучшим бомбардиром сезона.

«Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ сезона 2024/25. Новый сезон команда Деяна Станковича начнет завтра, 19 июля, в игре с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве в 20:30 по мск.