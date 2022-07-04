Агент Тимур Гурцкая: «Рубин» должен до зимы решить вопрос с выходом

Агент Тимур Гурцкая о шансах «Рубина» на возращение в РПЛ: Казанскому клубу требуется до зимы решить вопрос с выходом.

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высоко оценил шансы казанского «Рубина» на возвращение в РПЛ. Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс».

«Если они не вернутся после таких покупок, то Слуцкому можно заканчивать и читать лекции. Ты же видишь: они подписали за день шесть игроков. За месяц до старта сезона. Сейчас, правда, у них уходят игроки. Зуев ушел, Игнатьев. По качеству состава они до зимы должны решить вопрос с выходом».