Агент татарстанской футболистки Абдуллиной рассказал об ее адаптации в лондонском «Челси»

Футбольный агент Глеб Разоренов, представляющий интересы татарстанской спортсменки Алсу Абдуллиной рассказал об адаптации футболистки в составе лондонского «Челси», а также о ее жизни в столице Великобритании.

«У Алсу все хорошо в "Челси" , адаптация прошла, она уже год прожила в Лондоне. Понимает и тактику команды, и требования тренера. Коллектив ее принял хорошо, поэтому у нее все нормально. Выходит на поле, даже получается делать результативные действия — отдала голевую передачу в Лиге чемпионов. С английский языком у нее тоже все хорошо.

Когда Алсу ехала в Англию мы с ней разговаривали о том, что легко не будет и надо много работать, возможно, сразу не получится. Она ментально сильный человек, все понимает и работает. Абсолютно любой футболист, когда не играет весь матч, хочет получать больше игрового времени и это нормально, Абдуллина не исключение», — цитирует Разоренова Metaratings.

Напомним, уроженка Азнакаевского района Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Алсу в составе «синих» стала чемпионкой Англии и обладателем Кубка Англии.