Агент Шуми Бабаев отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев оценил решение КХЛ ужесточить лимит на легионеров в лиге.

Напомним, сегодня председатель правления Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг заявил, что с сезона 2023/24 каждая команда лиги сможет заявлять на матчи не более трех иностранных хоккеистов.

«Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Но после сезона-2022/23 надо будет вернуться еще раз к обсуждению этого вопроса и принять правильное решение по итогам сезона», – цитирует Бабаева Metaratings.

Напомним, что в КХЛ легионерами не считаются обладатели казахстанского и белорусского паспортов. Также лимит не действует в отношении клубов, которые базируются за пределами России.

В завершившемся сезоне обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в семи матчах (4-3) магнитогорский «Металлург». В свою очередь, казанский «Ак Барс» вылетел из плей-офф в 6 матчах, уступив омскому «Авангарду».