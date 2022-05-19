Агент Шуми Бабаев отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в КХЛ
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев оценил решение КХЛ ужесточить лимит на легионеров в лиге.
Напомним, сегодня председатель правления Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг заявил, что с сезона 2023/24 каждая команда лиги сможет заявлять на матчи не более трех иностранных хоккеистов.
«Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Но после сезона-2022/23 надо будет вернуться еще раз к обсуждению этого вопроса и принять правильное решение по итогам сезона», – цитирует Бабаева Metaratings.
Напомним, что в КХЛ легионерами не считаются обладатели казахстанского и белорусского паспортов. Также лимит не действует в отношении клубов, которые базируются за пределами России.
В завершившемся сезоне обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в семи матчах (4-3) магнитогорский «Металлург». В свою очередь, казанский «Ак Барс» вылетел из плей-офф в 6 матчах, уступив омскому «Авангарду».