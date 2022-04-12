Агент Брауна: Возвращение Лоренцо - это сумасшедший успех руководства УНИКСА

Баскетбольный агент Станислав Рыжов прокомментировал возвращение американского разыгрывающего Лоренцо Брауна в казанский УНИКС.

«Возвращение Брауна в Казань — сумасшедший успех руководства УНИКСа. Безумно за них рад. Особенно учитывая ключевую роль разыгрывающего и наличие проблем именно на этой позиции. Если он дома не ел пирожки, то это усиление», – цитирует Рыжова «Чемпионат».

Лоренцо Браун вместе со своими земляками Джоном Брауном, Айзея Кэнааном, Джарреллом Брэнтли покинул УНИКС из-за событий на Украине. После этого вернулся в Казань итальянский защитник Марко Списсу, никуда не уезжали американский защитник О Джей Мэйо, нигерийский центровой Тони Джекири и хорватский форвард Марио Хезонья.

Затем пополнили ряды УНИКСа хорватский форвард Желько Шакич и его американский коллега по амплуа Джером Джонсон, а также российский центровой Иван Лазарев.

Казанцы на данный момент занимают второе место в чемпионате Единой лиги ВТБ, но скорее всего УНИКС стартует в плей-офф с третьей позиции и в 1\4 финала сыграет либо с пермской «Пармой», либо с «Нижним Новгородом».