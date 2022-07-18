Агент Селюк: «Клубы РПЛ живут в режиме «теплой ванны», они боятся Дзюбу. Он – личность»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о вероятном переходе Артема Дзюбы в клуб из Азербайджана. По словам функционера, такое может произойти из-за того, что российские клубы боятся бывшего форварда «Зенита».

«Жаль, что у нас клубы живут в режиме «теплой ванны» – они боятся Дзюбу. Потому что он личность. Однако как футболист он без всяких проблем. Нобоа же у нас играет до 37 лет. Дзюба в любой команде без всяких проблем будет одним из лучших нападающих сезона», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось о том, что Дзюба вылетел из Казани в Баку, а вероятной причиной вылета футболиста должен стать переход в один из клубов чемпионата Азербайджана.

В минувшем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит». По окончании сезона, форвард покинул клуб из Северной столицы, стал свободным агентом и присоединился для поддержания игровой формы к «Рубину».