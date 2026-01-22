Агент Сауся раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»

Фото: fc-baltika.ru

Представитель полузащитника Владислава Сауся, агент Андрей Талаев, прокомментировал ход переговоров о возможном переходе футболиста в московский «Спартак».

По словам Талаева, московский клуб и калининградская «Балтика» действительно согласовали условия будущего трансфера футболиста. В настоящий момент стороны ведут переговоры по деталям личного контракта игрока с красно-белыми.

«Сумма трансфера между "Спартаком" и "Балтикой" по Саусю согласована. Сейчас обсуждаются параметры личного соглашения Владислава с московским клубом», — приводит слова агента издание Sport24.

Саусь выступает за «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне в составе калининградской команды полузащитник провел 19 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись одним забитым голом и двумя голевыми передачами.