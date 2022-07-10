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Спорт
10 июля 2022  19:28
Cергей Гаврилов

Агент Саплинова подтвердил его переход в «Рубин»

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Андрей Талаев прокомментировал возможный переход своего клиента, 24-летнего нападающего Александра Саплинова в казанский «Рубин».

«Завтра Саплинов пройдет медосмотр в "Рубине" и подпишет контракт», — цитирует Талаева Metaratings.ru. 

В прошлом сезоне Саплинов провел 19 матчей в составе «Уфы», вылетевшей из РПЛ. В июне игрок мог перейти в московское «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.

Контракт Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная цена форварда на сегодня составляет 350 тыс. евро.

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