Агент Саплинова подтвердил его переход в «Рубин»

Андрей Талаев прокомментировал возможный переход своего клиента, 24-летнего нападающего Александра Саплинова в казанский «Рубин».

«Завтра Саплинов пройдет медосмотр в "Рубине" и подпишет контракт», — цитирует Талаева Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Саплинов провел 19 матчей в составе «Уфы», вылетевшей из РПЛ. В июне игрок мог перейти в московское «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.

Контракт Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная цена форварда на сегодня составляет 350 тыс. евро.