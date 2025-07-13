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На главную ТИ-Спорт 13 июля 2025 20:13

Агент Самошникова высказался об интересе «Зенита» к Илье

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Агент Самошникова высказался об интересе «Зенита» к Илье
Фото: fclm.ru

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался о будущем футболиста.

Агент поделился комментариями по поводу возможного интереса «Зенита» к Самошникову.

«Нечего комментировать. Я каждый раз говорю одно и то же: «За Ильёй следят многие клубы, но официальных заявлений нет». Он футболист «Локомотива», и все мысли только о нём. Сейчас ему важно набрать форму после полученной травмы», – сказал Бабырь.

Также представитель рассказал, хочет ли Илья покинуть «Локомотив».

Никто об этом не думает. У него всё хорошо в «Локомотиве», – передает слова Алексея Бабыря «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Илья отыграл 24 матча за «железнодорожников» в РПЛ, где забил четыре мяча и отдал две передачи. Ранее Самошников выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год.

#Илья Самошников #спорт #футбол #премьер-лига #фк рубин #фк локомотив #фк зенит
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