Агент Самошникова высказался о возможном трансфере Ильи в «Спартак»

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Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался о возможном трансфере футболиста в «Спартак».

«Илья проходит штатную МРТ. Сейчас он уехал с командой в Краснодар. Он готовится к игре. Первоочередное для Ильи — игра. Он восстановился после травмы и вернулся, работает в общей группе. Надеюсь, как можно быстрее увидим его на поле.

Конечно, к Илье есть интерес не только со стороны «Спартака», но и других клубов. Илья на своей позиции с российским паспортом является одним из лучших игроков, если не лучшим. Это нормально, что к нему проявляют интерес. Но всё это пока интерес. Он полноценный игрок «Локомотива» и готовится к сезону», – сказал Бабырь «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры с «Локомотивом» по трансферу Самошникова за 4,5 млн евро.

«Спартак» финишировал на четвертом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 57 очками. «Локомотив» стал шестым с 53 баллами.

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год.