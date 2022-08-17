Агент Сафонов: «Спартак» великолепно готов физически, в прошлом сезоне были как стадо

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Татар-информу» назвал причины лидерства московского «Спартака» в чемпионате Премьер-лиги. Красно-белые в стартовых пяти турах РПЛ одержали четыре победы при одной ничьей.

«Бывает, так складывается командная химия. «Спартак» великолепно готов физически, футболисты восприняли идеи тренеров. В итоге пошла игра и очки. Во втором тайме просто смяли «Сочи», там вообще без шансов было. Видно, что у игроков глаза горят. По-моему, Промес за весь прошлый сезон забил столько же, сколько сейчас за пять туров. Это тоже говорит о чем-то. Значит, Абаскаль подобрал ключи к команде. В прошлом сезоне были как стадо, каждый сам по себе. А сейчас он делает большую ротацию состава, все получают игровое время, нет обиженных», - заявил Сафонов.

При этом эксперт уверен, что действующий чемпион России питерский «Зенит» по ходу чемпионата обойдет «Спартак». Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от команды Абаскаля на два очка.

«Я думаю, что чемпионат получится интересный. «Зенит» тоже идет своим ходом, несмотря на травму Клаудиньо. Думаю, что ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и, в принципе, «Краснодар» неплохо выглядят. Пока все равно предпочтение «Зениту» отдаю. Они обойдут «Спартак», - уверен Сафонов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Сафоновым.