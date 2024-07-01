Агент Сафонов о скандале с Даку на ЧЕ: «Футболисты – не те, кто будет лезть в политику»

«Может ли Сафонов вытеснить Доннарумму? Почему бы и нет»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В России мотивации у Матвея Сафонова уже нет, он доказал всем, что здесь он лучший вратарь»

Алексей Николаевич, как вы прокомментируете трансфер Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен»? На ваш взгляд, есть ли у него шанс вытеснить Доннарумму?

Вы знаете, в футболе возможно всё. Я слышал, что «ПСЖ» даже еще одного вратаря рассматривает для приобретения. Так что там окончательный список голкиперов еще не сформирован. Может ли Сафонов вытеснить Доннарумму? Почему бы и нет. Не забываем, что футбол – это еще и очень травматичный вид спорта. Шанс проявить себя можно получить всегда. Я считаю, что Матвей должен был принять этот вызов. Допустим, не получится у него в первый сезон вытеснить Доннарумму. Худший исход, который его ждет, – аренда в какой-то другой европейский клуб. Поэтому ничего страшного, для него это будет бесценный опыт. В России мотивации у Сафонова уже нет, он доказал всем, что здесь он лучший.

Как вам трансферная кампания «Зенита» с приобретением Глушенкова, Горшкова и Волкова?

Я допускаю, что в ближайшее время, возможно, в РПЛ будет сокращен лимит на легионеров. И таким образом «Зенит» как бы действует на опережение, скупая лучших российских игроков. Клаудиньо, Дуглас Сантос и другие бразильцы в один день могут запросто покинуть команду. «Зениту» нужен был хороший резерв, они сейчас его получают. Ну и не забываем, что, подписывая лучших игроков из России, «Зенит» ослабляет конкурентов. Это тоже такой стратегический шаг.

Говорили, кстати, что Горшков изначально должен был перейти в «Спартак». В последний момент сделка сорвалась.

Я думаю, это не более чем слухи. Скорее всего, логика была такая – раз Паша Андреев, который занимается формированием состава «Спартака-2», ведет его дела, значит, он непременно должен перейти в «Спартак». А может, «красно-белым» он вообще не был нужен. Уверен, это лишь домыслы.

«Я думаю, что Смолов выбрал «Краснодар» еще и на перспективу. Ему 34 года, завершение карьеры не за горами» Фото: © «Татар-информ»

О Федоре Смолове: «Закончит в «Краснодаре», а потом войдет в тренерский штаб команды»

Интересную селекцию сейчас проводит «Краснодар», особенно в атаке. Как вам трансферы Козлова и Смолова?

Данила Козлов по прошлому сезону мне очень понравился. Я когда матчи «Балтики» смотрел, наблюдая за его игрой, получал огромное удовольствие. Очень талантливый парень. Он мне напоминает чем-то молодого Аршавина, для которого уже в раннем возрасте не было авторитетов. Он выходит и делает свою работу хладнокровно, без волнения. Что касается Смолова, то он уже отличился голом в товарищеском матче, быстро адаптировался. Не чужая ведь для него команда. В «Краснодаре» он становился лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне 2015/2016. Я думаю, что Смолов выбрал «Краснодар» еще и на перспективу. Ему 34 года, завершение карьеры не за горами. Закончит в «Краснодаре», а потом войдет в тренерский штаб команды. Академию, может, детскую возглавит там.

Алексей Николаевич, вы как болельщик ЦСКА чего ждете от команды в следующем сезоне с новым главным тренером?

Я, на самом деле, сейчас уже спокойно реагирую на все перемены. Нет каких-то особенных ожиданий. Знаю, что Николич неплохо работает с молодежью. Это радует, значит, раскроются в команде новые имена. Что как будет – покажет время. Мне его методы работы импонируют.

Если говорить об Илье Помазуне, какие у него перспективы вытеснить из состава ЦСКА Акинфеева в следующем сезоне?

Илья, как любой человек со здоровыми амбициями, готов к конкуренции. Самое главное – чтобы она была честной.

«Мне кажется, что все произошло чисто на эмоциях. Я не думаю, что он со зла это кричал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даку осознал свою ошибку и искренне извинился»

Учитывая уход Дюпина в «Краснодар», сильно ли ослабла сейчас вратарская позиция в «Рубине»?

Мне кажется, нет. На замену Дюпину, как мы уже видим, «Рубин» приобрел замены. Так что нельзя сказать, что потеря Юры – это какая-то катастрофа для «Рубина». В «Краснодаре» Дюпин, думаю, завершит карьеру и потом тоже, например, пойдет работать в академию к детишкам. Опыт у него бесценный. Не уверен, что Дюпин в следующем сезоне будет много играть в «Краснодаре». Все же первый номер у них – Агкацев. Но опять же этот трансфер с расчетом на тренерское будущее Дюпина.

Как вы отреагировали на скандал с Мирлиндом Даку в сборной Албании?

Мне кажется, что все произошло чисто на эмоциях. Я не думаю, что он со зла это кричал. Футболисты – это вообще не те люди, которые будут лезть в политику, делать какие-то серьезные заявления и так далее. Тем более «Рубин» – многонациональная команда, много человек родом с Балканского полуострова, там точно нельзя допускать такие конфликты. Уверен, Даку осознал свою ошибку и искренне извинился.

Насколько вам нравится сейчас трансферная кампания «Рубина»?

В «Рубине» выстроились доверительные отношения между руководством и тренерским штабом. Мне нравится очень работа Айбатова, который позволяет Рахимову привозить нужных ему футболистов. Видно, что в команде сейчас хорошая атмосфера, деловые отношения, поэтому действия генерального директора «Рубина» можно только похвалить.