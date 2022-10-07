Агент Сафонов о петиции фанатов «Рубина»: Болельщики имеют право на претензии к Слуцкому

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал петицию фанатов «Рубина» на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить главного тренера команды Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Начнем с того, что футбол – игра для болельщиков, а болельщики имеют право высказывать свое мнение. Второй момент – нужно понять, насколько "Рубин" частный клуб. Потому что если такую петицию написали бы Сергею Галицкому, то, пожалуйста, приходите в клуб, оплачивайте все деньги и содержите "Краснодар", а совсем другое дело, если клуб живет на бюджетные деньги. Если "Рубин" хоть отчасти финансируется Президентом Республики Татарстан, то болельщики имеют полное право на подобные претензии. Болельщикам всегда нужен результат», – заявил Сафонов корреспонденту «Татар-информа».

Кроме того, функционер ответил на вопрос, насколько петиция может помочь решить сложившуюся ситуацию.

«Петиция не может остаться незамеченной, тем более если ее подпишут не один-два человека, а больше тысячи болельщиков. Просто так взять и выкинуть ее в мусорное ведро, так не пройдет. А если сейчас болельщиков пошлют с ней куда подальше, то они еще больше соберут. Петиции и баннеры – это уже серьезный звоночек. Надо что-то менять в "Рубине" в лучшую сторону», – подчеркнул Сафонов.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого впервые за долгие годы вылетел из премьер-лиги. После 12 сыгранных туров в Первой лиге команда занимает шестое место, отставая от лидеров турнира на шесть очков.

В последних трех матчах «Рубин» потерпел три поражения – дважды в чемпионате (от ярославского «Шинника» (0:1) и «Арсенала» (1:2) из Тулы) и один раз в Кубке России (от «Волги» (1:2) из Ульяновска). При этом казанцы вылетели из розыгрыша Кубка страны.