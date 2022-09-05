Агент Сафонов – о карьере Рыжикова: «Ему все нравится в «Ахмате», он растет как тренер»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы бывшего капитана «Рубина» Сергея Рыжикова, рассказал об адаптации специалиста в грозненском «Ахмате», где экс-капитан казанского клуба работает тренером.

«Сергею все нравится в «Ахмате», в команде его уважают, Талалаев дает определенные задания, он растет как тренер, его все устраивает. Рыжиков три раза приходил в «Локомотив», конечно, ему приятно их обыграть, плюс посмотрите, как вратарь «Ахмата» сыграл. Сергей полностью влился в команду, адаптировался. Рыжиков работает с защитниками, со стандартными положениями. У них с Талалаевым свои моменты, я его лишний раз не дергаю», – цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Напомним, Рыжиков завершил игровую карьеру в 2021 году. Последним клубом легенды «Рубина» стал «Тамбов». После завершения игровой карьеры экс-вратарь поработал тренером также в «Красаве» и «Смене».