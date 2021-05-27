Агент: «Рубин» не заинтересован в продаже Самошникова

Футбольный агент Евгений Моисеев, который представляет интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал о будущем своего клиента.

«Есть интерес от топ-5 клубов РПЛ, но конкретики на данный момент нет. Насколько я понимаю, "Рубин" не заинтересован в продаже Самошникова. Команда Слуцкого заняла еврокубковое место, они хотят сохранить игрока стартового состава», — цитирует Моисеева Sport24.

Илья Самошников находится сейчас в расположении национальной сборной России, которая проводит свой тренировочный сбор в Австрии. В прошедшем сезоне 23-летний защитник сыграл в составе «Рубина» 24 матча в РПЛ, забил 2 гола. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 2,5 млн евро, а его контракт с казанским клубом действует до лета 2023 года.