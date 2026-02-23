news_header_top
Агент Радулова рассказал, где может продолжить карьеру форвард после «Локомотива»

Фото: ak-bars.ru

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, предположил, где может продолжить карьеру хоккеист после окончания контракта с «Локомотивом».

«Тут не стоит загадывать. Но важно не забывать, что Александр – максималист, он играет в хоккей в удовольствие. Конечно, вопрос денег никто не исключал, но Александр не будет использовать свое имя, лишь бы только где‑нибудь контракт подписать и доиграть. Тут должны совпасть две вещи: желание и возможность Александра играть на победу и получать при этом удовольствие от хоккея», – цитирует Черных «Матч ТВ».

Вместе с «Локомотивом» в 2025 году Александр Радулов выиграл Кубок Гагарина. Нападающий выступает за ярославский клуб с 2024 года.

