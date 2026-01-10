Агент Радулова объяснил желание форварда продлить контракт с «Локомотивом»

Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий Александр Радулов останется в составе хоккейного клуба «Локомотив» минимум до окончания сезона-2026/27. Агент спортсмена Юрий Николаев прокомментировал это решение «Спорт-экспрессу».

Николаев подчеркнул, что решение о продолжении сотрудничества стало результатом взаимных договоренностей обеих сторон. По словам агента, главное внимание уделялось желанию самого игрока продолжать выступления за команду. Радулов выразил готовность продолжить свою спортивную карьеру и доволен условиями в клубе.

«Решение о продлении контракта было обоюдным. Мы искали компромисс по условиям в течение месяца. Прежде всего нам важно было понять, готов ли Саша сам играть и дальше. Человек чувствует в себе силы и готов продлить карьеру. Про другие клубы мы даже не думали. Радулова все полностью устраивает в Ярославле», – заметил агент.

Контракт с хоккеистом был официально объявлен клубом накануне, 9 января. Нападающий присоединился к команде летом 2024-го и уже успел завоевать Кубок Гагарина в первом же сезоне.

В нынешнем чемпионате КХЛ Радулов принял участие в 44 матчах, набрал 38 (19+19) очков.

В текущем сезоне ярославский «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ. Напомним, ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс», с которым доходил до финала Кубка Гагарина, где подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили московскому ЦСКА в финальной серии из 7 поединков (3-4).