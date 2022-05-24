Агент Онугхи рассказал, где футболист продолжит карьеру после «Рубина»

По словам Владимира Дейнека, агента форварда казанского «Рубина» Германа Онугхи, его подопечный хочет остаться играть в России.

«Герман принадлежит датскому «Вайле», он выступал в Рубине в аренде с правом выкупа, — цитирует Дейнека «РБ Спорт». - На данный момент мы рассматриваем предложения, которые у нас есть. Приоритет футболиста — остаться в России. Есть несколько предложений из российских клубов. Но пока не хотел бы их озвучивать», — сказал агент.

25-летний уроженец Москвы Онугха, сын нигерийца и москвички, пришел в «Рубин» в аренду в сентябре прошлого года. В 27 матчах за казанцев Герман забил три мяча. Не забудем, что в следующем сезоне «Рубин» будет играть в ФНЛ, первой лиге по-старому.