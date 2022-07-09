Агент новичка УНИКСа прокомментировал выбор Мэйконом казанской команды

Обрад Фимич агент защитника Дэрила Мэйкона прокомментировал заключение контракта с казанским клубом по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне 26-летний американский разыгрывающий выступал за греческий «Панатинаикос», в среднем набирая 13,1 очка, 3,6 передачи и 2,2 подбора в Евролиге.

Агент американца похвалил игровые качества баскетболиста.

«Поздравляю УНИКС и Единую лигу ВТБ с таким отличным подписанием, — так прокомментировал изданию «Спорт-Экспресс» Фимич. — Своей игрой в прошедшем сезоне Дэрил доказал, что является отличным игроком, способным быть лидером клуба Евролиги. Так что от него можно ждать много ярких перфомансов. Важно, что баскетболист такого уровня решил перейти в российский клуб в столь непростое время. Это прецедент, который говорит о том, что и другие известные иностранцы также могут перебраться в клубы Единой лиги в это межсезонье».

Также агент подчеркнул, что Мэйкон выбрал именно УНИКС, а не клубы Евролиги, претендовавшие на него.

«Да, на него претендовали два клуба, которые будут участвовать в Евролиге в сезоне-2022/23, но он выбрал Казань», — сказал агент.