На главную ТИ-Спорт 22 августа 2025 11:01

Агент Никита Квартальнов: «Дыня - один из символов нынешнего «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Известный российский хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «ТИ-Спорту» высказался о своем клиенте, форварде «Ак Барса» Никите Дыняке.

«Дыня (Никита Дыняк, – прим. «ТИ-Спорта») – один из символов нынешнего «Ак Барса». Всегда бьется за команду на льду, душа коллектива, не боится поговорить с болельщиками откровенно, когда не все получается у команды в плане результатов. Он очень благодарен «Ак Барсу», ведь это тот клуб, который дал ему дорогу в жизнь», – сказал Квартальнов.

Действующий контракт Дыняка с «Ак Барсом» рассчитан до 2026 года.

