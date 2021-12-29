Агент Ломовицкого: Он решился на переход в «Рубин» после разговора со Слуцким

Перед тем как принять решение о переходе из «Спартака» в «Рубин», полузащитник Александр Ломовицкий поговорил с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким. Об этом со ссылкой на агента игрока Валериюса Мижигурскиса рассказывает «Матч ТВ».

«„Рубин“ был инициатором приглашения Саши, полтора года они его хотели, и он согласился. Да, другие варианты были, но мы их не искали. „Рубин“ вышел с предложением, Саша пообщался с главным тренером команды», — отметил агент.

Он подчеркнул, что на решение полузащитника повлияли амбиции «Рубина», который стремится в еврокубки, а также хорошая инфраструктура Казани.

Планируется, что 10 января Ломовицкий пройдет медосмотр, после чего присоединится к «Рубину» на сборах в Турции.

Напомним, что 23-летний полузащитник подписал с казанским клубом контракт на 4,5 года.