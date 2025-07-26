Агент Ливо рассказал, что контракт канадца могут позволить только «Трактор» и «Куньлунь»
Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, высказался о возможном уходе из уфимского клуба.
По словам Ботева, предпосылок к уходу канадца из «Салавата» нет, а финансовые условия контракта канадца помимо уфимцев могут позволить себе лишь «Трактор» и «Куньлунь». Также агент заявил, что находится на связи с генеральным директором «Салавата» Ринатом Башировым.
«Мы находимся с ним на связи, последний раз разговаривали пару дней назад, но речь шла о других игроках, разговоров о расставании с Ливо не было», – сказал Иван Ботев «Матч ТВ».
В минувшем регулярном чемпионате Джошуа Ливо в сумме набрал 80 (49+31) очков. Канадскому нападающему удалось превзойти снайперское достижение Сергея Мозякина.
Вместе с «Салаватом Юлаевым» в минувшем сезоне Ливо дошел до полуфинала Кубка Гагарина.