Агент Ливо рассказал, что контракт канадца могут позволить только «Трактор» и «Куньлунь»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, высказался о возможном уходе из уфимского клуба.

По словам Ботева, предпосылок к уходу канадца из «Салавата» нет, а финансовые условия контракта канадца помимо уфимцев могут позволить себе лишь «Трактор» и «Куньлунь». Также агент заявил, что находится на связи с генеральным директором «Салавата» Ринатом Башировым.

«Мы находимся с ним на связи, последний раз разговаривали пару дней назад, но речь шла о других игроках, разговоров о расставании с Ливо не было», – сказал Иван Ботев «Матч ТВ».

В минувшем регулярном чемпионате Джошуа Ливо в сумме набрал 80 (49+31) очков. Канадскому нападающему удалось превзойти снайперское достижение Сергея Мозякина.

Вместе с «Салаватом Юлаевым» в минувшем сезоне Ливо дошел до полуфинала Кубка Гагарина.