Агент Ливо отреагировал на слухи об уходе игрока из «Салавата Юлаева»

Фото: hcsalavat.ru

Агент игрока «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо прокомментировал информацию об интересе к нападающему уфимцев со стороны челябинского «Трактора» и питерского СКА. Как заявил агент Иван Ботев, к нему по этому поводу никто не обращался.

Ранее издание Metaratings сообщало об якобы интересе СКА и «Трактора» в приобретению Ливо.

«Честно говоря, я не знаю. Сейчас нахожусь в Швейцарии, мне никто не звонил. Если между клубами есть какая‑то договоренность, я не знаю о ней. У нас в контракте есть запрет на обмен, так что пока ничего не могу сказать. Официально на сегодняшний день да, Ливо остается в «Салавате Юлаеве». Нам пока ничего не говорили. У нас есть желание остаться в «Салавате», а там уже посмотрим. Приеду обратно в Россию и будем общаться, — цитирует Ботева «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по числу голов в одном регулярном чемпионате. Форвард «Салавата» забросил 49 шайб, тогда как у российского форварда их было 48.