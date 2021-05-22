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Ру Тат
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22 мая 2021  13:12
Cергей Гаврилов

Агент Кварацхелии прояснил будущее игрока

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Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил предложения от нескольких европейских клубов. Об этом сообщил агент игрока Мамука Джугелия, опровергнув слова отца футболиста, о том, что Кварацхелия точно покинет РПЛ нынешним летом.

«Сейчас к Кварацхелии большой интерес — из Англии, Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится. Но Хвича не будет ультимативно уезжать из России летом, так это не работает», — приводит слова агента журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Также агент игрока высоко оценил российскую премьер-лигу.

 «Я всю жизнь работаю в российском футболе и очень ценю РПЛ. Когда Хвича уходил из «Рустави», у нас было два варианта. Нас звала в первую команду «Бенфики», но мы выбрали «Локомотив». Вполне осознанно: знаю, что в командах из России игроки с постсоветского пространства могут прогрессировать — подчеркнул Джугелия.
 

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