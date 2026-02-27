Агент Кузнецова рассказал, когда хоккеист сможет вернуться в строй «Салавата Юлаева»

Фото: hcsalavat.ru

Шуми Бабаев, агент хоккеиста «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова заявил, что форвард должен быть готов к ближайшему матчу с «Адмиралом», который состоится во Владивостоке 1 марта.

«Там ничего серьезного, мелочь. В ближайшее время, думаю, все будет нормально. К матчу с "Адмиралом" он должен быть готов. Физиопроцедуры поделает, и все будет нормально», – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее наставник уфимского клуба Виктор Козлов сообщал, что 33-летний нападающий отправится вместе с командой на дальневосточный выезд.

В сезоне-2025/26 на счету Евгения Кузнецова 5 шайб и 18 результативных передач в 27 матчах.

«Салават Юлаев» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 66 очками.